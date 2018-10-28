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На Донбасі бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 18:47
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Жоден український військовий не постраждав

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 28 жовтня 2018 року, бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 противник відкривав прицільний вогонь по позиціям українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки і Тарамчука.

Крім того, на Приазов'ї, окрім стрілецької зброї, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Водяного та Лебединського зі станкових протитанкових гранатометів, а в районі Гнутового - з мінометів калібру 82 мм.

"Внаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав", - зазначили в штабі.

На Донбасі бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 27 жовтня, в районі проведення операції об'єднаних сил загинув один український військовий.

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