На Донбассе боевики 10 раз нарушили режим тишины

Иллюстративное фото (УНИАН)

Боевики шесть раз применили запрещенное вооружение

На Донбассе с начала суток, 24 апреля, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, боевики шесть раз применили запрещенные минскими соглашениями 120 и 82 мм минометы. Вооруженные формирования РФ также вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции наших подразделений возле населенных пунктов Николаевка, Авдеевка, Новогнатовка, Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил у Троицкого, Новозвановки, Попасной, Шумы, Луганского.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, один ранен.