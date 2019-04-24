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На Донбасі бойовики 10 разів порушили режим тиші

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 18:15
На Донбасі бойовики 10 разів порушили режим тиші
Ілюстративне фото (УНІАН)

Бойовики шість разів застосували заборонене озброєння

На Донбасі з початку доби, 24 квітня, бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зокрема, бойовики шість разів застосували заборонені мінськими угодами 120 і 82 мм міномети. Збройні формування РФ також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції наших підрозділів біля населених пунктів Миколаївка, Авдіївка, Новогнатовка, Водяне.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник шість раз обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Троїцького, Новозвановки, Попасній, Шуми, Луганського.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділу Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 23 квітня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий загинув, один поранений.

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Теми: Новини ООС
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