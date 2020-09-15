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На Донбассе беспилотник боевиков пересек линию разграничения

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение перемирия со стороны боевиков. В свою очередь, украинские военнослужащие соблюдали "тишину" в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе населенного пункта Водяное обнаружено пролет беспилотника боевиков типа "МЕВИК" с пересечением линии разграничения.

"Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Напомним, сегодня на Донбассе на мине подорвались двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 15 сентября возле населенного пункта Водяное на Донбассе один украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

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