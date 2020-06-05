Донбасс и ситуация с G7: стали известны детали разговора Зеленского и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с немецким канцлером Ангелой Меркель обсудил ситуацию на Донбассе. Он также поблагодарил ее за позицию о невозможности возвращения России в "Большую семерку".

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и итоги визита украинской делегации в Германию.

"Это был очень содержательный визит, который даст толчок нормандского формата", - отметил Зеленский.

Они также сделали отдельный акцент на необходимости выполнения всех договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита "нормандской четверки". В связи с этим президент Украины заявил о необходимости доступа Красного Креста для верификации пленных на Донбассе, а также доступа мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине", - подчеркнул Зеленский и добавил, что Киев настроен на максимальную координацию усилий с партнерами в вопросах мирного урегулирования.

Кроме того, он поблагодарил Меркель за четкую и последовательную позицию о невозможности изменения формата "Большой семерки" до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп выступил за приглашение России на саммит "Большой семерки" (G7); ряд других членов этой группы высказались против.

Отметим, на переговорах в Германии руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркивал, что Украина настаивает на скорейшем выполнении соглашений саммита в Париже.