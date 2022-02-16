Донбасс может быть счастливым только в единой и независимой Украине, - Ахметов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление владельца SCM Рината Ахметова во время визита в Мариуполь.

"Я уже говорил не раз и еще раз скажу: счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине", - заявил Ринат Ахметов на встрече с трудовым коллективом металлургических предприятий города.

По словам Ахметова, SCM сделает все, чтобы Мариуполь развивался, а у жителей города была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь.

"Почему я здесь, именно сегодня, 16 февраля? Сегодня весь мир за нас переживает. Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу. У нас с вами одна цель - сильные и успешные предприятия, сильный, красивый, мирный, и успешный Мариуполь, сильная, единая, независимая, целостная и успешная Украина", - заявил бизнесмен.