ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Донбасс может быть счастливым только в единой и независимой Украине, - Ахметов

Новина українською →
Донбасс, Среда 16 февраля 2022 12:12
Донбасс может быть счастливым только в единой и независимой Украине, - Ахметов Фото: владелец SCM Ринат Ахметов в Мариуполе (facebook.com/anna.terekhova.52)
Автор: Наталия Гурковская

Донбасс может быть счастливым только вместе с единой и независимой Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление владельца SCM Рината Ахметова во время визита в Мариуполь.

"Я уже говорил не раз и еще раз скажу: счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине", - заявил Ринат Ахметов на встрече с трудовым коллективом металлургических предприятий города.

По словам Ахметова, SCM сделает все, чтобы Мариуполь развивался, а у жителей города была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь.

"Почему я здесь, именно сегодня, 16 февраля? Сегодня весь мир за нас переживает. Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу. У нас с вами одна цель - сильные и успешные предприятия, сильный, красивый, мирный, и успешный Мариуполь, сильная, единая, независимая, целостная и успешная Украина", - заявил бизнесмен.

Как сообщалось, бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля планирует посетить Мариуполь.

Отметим, что в Мариуполе расположены два металлургических предприятия группы "Метинвест" - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и Азовсталь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше