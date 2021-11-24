"Донбасс" и "Краматорск" сняли с чемпионата Украины по хоккею

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию хоккея Украины .

Сообщается, что дисциплинарный комитет ФХУ принял решение об исключении снятии клубов "Донбасс" и "Краматорск" из числа участников регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Причина - клубы трижды нарушили регламент, выставив на матчи временно отлученных хоккеистов.

Также сообщается, что в середине ноября на период расследования срыва подготовки сборной Украины к Чемпионату мира-2022 временно отлучил игроков "Донбасса" Филиппа Пангелова-Юлдашева, Виталия Андрейкива, Александра Пересунька, Илью Коренчука, Никиту Буценко, Виктора Захарова, а также игрока "Краматорска" Павла Тарана. Они за сутки до первого матча Мемориала Тамаша Шаркози против Италии покинули ряды национальной сборной.

Однако клуба выпускали вышеуказанных игроков на матчи в рамках УХЛ, за что их наказывали техническими поражениями. Перед их очной игрой Федерация предупредила о том, что при третьем нарушении регламента снимет команды с чемпионата, но отлученные игроки снова вышли на лед.

Отметим, "Донбасс" является действующим чемпионом Украины по хоккею.