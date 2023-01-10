На Донбасі ворог наступає на трьох напрямках і зазнає втрат під Херсоном, - Генштаб

За даними Генштабу, за добу, 9 січня, противник завдав 8 ракетних і 31 авіаційний удар. Здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, у тому числі з цивільної інфраструктури міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків Миколаївської області. Є постраждалі серед мирного населення.

Противник веде наступальні дії у Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямах, намагається покращити тактичне становище на Куп'янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області у межах адміністративного кордону, успіху не має.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьмине Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка та Перемога Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріл позицій наших військ та цивільних об'єктів у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старе, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка та Петрушівка Сумської області та Стрілка, Зелене, Амбарне та Гатище Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 22 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка та Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Майданчик та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогненну поразку потрапили райони 21-го населеного пункту. Серед них – Зелене Поле та Новопіль Донецької області та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки та Степове у Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського обстрілу постраждала громадянська інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона.

Окупанти продовжують проводити заходи щодо мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, під час чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них – з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні "Східний" їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні у Новотроїцькому Херсонській області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також наші воїни збили 2 ворожі розвідувальні БПЛА типу "Орлан".

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили пункт управління, п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника та дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Нагадаємо, що українські захисники 8 січня ліквідували ще 590 окупантів. Загалом втрати РФ у війні з лютого перевищили вже понад 111 700 тисяч убитими.

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