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"Донбасенерго" закликає встановити прайс-кепи на європейському рівні

Фото: "Донбасенерго" закликає встановити прайс-кепи на європейському рівні (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Енергогенеруюча компанія "Донбасенерго" виступає за встановлення цінових обмежень на українському ринку електроенергії (прайс-кепів) на такому ж рівні, як і в Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комерційного директора "Донбасенерго" Олега Ларіонова.

Він заявив, що взимку треба підіймати прайс-кепи, а навесні-початку літа вони (ціни на електроенергію, - ред.) самі будуть маленькими, бо підключиться до роботи гідрогенерація та відновлювальні джерела енергії (ВДЕ).

Ларіонов зауважив, що якщо "Донбасенерго" не зможе заробити кошти на нормальне проходження цього періоду (опалювального періоду, - ред.), то у компанії просто не буде коштів на проходження наступного опалювального сезону.

"Тому я вважаю, що треба підвищувати (прайс-кепи, - ред.) і підвищувати на рівень європейський", - наголосив він.

Раніше державне підприємство "Оператор ринку" звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням встановити прайс-кепи на такому ж рівні, як і в Євросоюзі.

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