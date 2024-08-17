Донбас, Курська операція і зброя. Сирський доповів Зеленському про фронт

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Також головком розповів про операцію Сил оборони у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

Перша тема доповіді - ситуація на Донбасі, а саме на Торецькому та Покровському напрямках. Президент зазначив, що українські воїни та підрозділи роблять усе для знищення окупанта та відбиття десятків російських штурмів на добу.

Друга тема - Курська операція. Сирський доповів про зміцнення позицій українських сил у Курській області та розширення стабілізованої території.

"На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією", - заявив Зеленський.

Також Сирський та Зеленський обговорили постачання зброї. Йде робота над новими пакетами підтримки для держави від партнерів, визначаються пріоритетні напрямки.

"Головне - обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам", - наголосив глава держави.