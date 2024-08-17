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Донбас, Курська операція і зброя. Сирський доповів Зеленському про фронт

Київ, Субота 17 серпня 2024 13:46
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Донбас, Курська операція і зброя. Сирський доповів Зеленському про фронт Фото: Олександр Сирський та Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Також головком розповів про операцію Сил оборони у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

Перша тема доповіді - ситуація на Донбасі, а саме на Торецькому та Покровському напрямках. Президент зазначив, що українські воїни та підрозділи роблять усе для знищення окупанта та відбиття десятків російських штурмів на добу.

Друга тема - Курська операція. Сирський доповів про зміцнення позицій українських сил у Курській області та розширення стабілізованої території.

"На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією", - заявив Зеленський.

Також Сирський та Зеленський обговорили постачання зброї. Йде робота над новими пакетами підтримки для держави від партнерів, визначаються пріоритетні напрямки.

"Головне - обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам", - наголосив глава держави.

Що відбувається у Курській області

Нагадаємо, 6 серпня росіяни заявили про прорив кордону у Курській області. Протягом майже двох тижнів у прикордонних районах РФ точаться бойові дії.

У перший тиждень операції українське керівництво не коментувало події у Курській області. Пізніше головком ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що це наступальна операція Сил оборони України.

За останніми даними, Україна контролює понад 80 населених пунктів у Курській області. Також там була створена військова комендатура та буферна зона. Україна обговорює можливість створення гуманітарного коридору для евакуації цивільних.

Детальніше про те, навіщо Україна створила першу комендатуру в Курській області - у нашому матеріалі.

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Володимир Зеленський Донбас Курська область Війна в Україні Олександр Сирський
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