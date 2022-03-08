Донаты, волонтерство и информподдержка. Харьковские айтишники рассказали, как помогают Украине во время войны

В компании отмечают, которая NIX более 10 лет занимается благотворительностью. Для этого был создан отдельный фонд. IT-специалисты регулярно предоставляют финансовую, координационную, продуктовую и материально-техническую помощь.

Сегодня NIX расширяют свои возможности и помогают государству разными способами. В частности, оказывают финансовую поддержку защитникам, приобщают партнеров NIX к спонсорству украинской армии и помогают держать оборону на информационном фронте.

Так, только от одного такого партнера на счет армии поступило почти $6 млн. Для зарубежных партнеров NIX создает профильные лендинги для сбора средств на нужды Вооруженных сил Украины.

Кроме того, для информационной безопасности каждого украинца разработчики NIX создали вахтера-бота для Telegram-чатов, который автоматически удаляет посторонних и подозрительных лиц из закрытых чатов (командных, профильных или специально организованных).

За все время существования благотворительного фонда NIX помогли многим детским домам, многодетным семьям, Харьковскому перинатальному центру, отделениям детской и взрослой кардиологии. Во время вспышки пандемии COVID - 19 медицинские учреждения получили от Никсов аппараты искусственного дыхания и средства индивидуальной защиты для медиков и отдельно - для харьковчан.

С начала войны на Донбассе в 2014 году NIX поддерживают и бойцов ООС. Также волонтеры компании предлагают переселенцам из Донбасса и ветеранам ООС различные виды адаптации. Например, помогают найти, приобрести и обустроить или отремонтировать жилье, покупают вещи первой необходимости и тому подобное.

Напомним, NIX - одна из крупнейших IT-команд Восточной Украины, которая уже 28 лет специализируется на разработке сложных мультиплатформенных продуктов для компаний из США, стран Европы и Юго-Восточной Азии.

Эксперты NIX формируют больше всего IT-комьюнити Харькова, оказывают активную поддержку профильным вузам и предлагают бесплатное обучение по 19 программам подготовки.