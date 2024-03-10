Донати на ЗСУ: як не стати жертвою шахраїв

Волонтерський рух в Україні став справжнім феноменом сьогодення. Він продемонстрував світові єдність українців, його стійкість перед агресором та щиру готовність допомогти тим, хто цього потребує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Кіберполіції у Facebook.

Однак, на жаль, шахраї не оминули цю благородну справу. Вони намагаються використовувати волонтерство для особистої вигоди, видаючи себе за волонтерів або ж створюючи фейкові благодійні фонди й організації. Їхня мета - привласнити кошти, які призначені для допомоги захисникам і захисницям України, а також людям, постраждалим від війни.

Як перевірити приватну особу або волонтера

Звичайно, якщо з проханням про допомогу звертаються ваші друзі чи знайомі, яким ви довіряєте, ризик шахрайства значно менший. Однак, навіть у таких випадках, важливо переконатися, що повідомлення опубліковане справді цією людиною, а не шахраєм, який отримав доступ до акаунту користувача. Для цього зв’яжіться з цим знайомим іншими каналами комунікації.

В інших випадках для перевірки такого збору здійсніть наступні кроки:

попросіть звіти за попередні періоди та збори;

дізнайтеся більше про цю особу чи волонтера, зокрема, чи співпрацюють вони з відомими організаціями чи публічними особами. У такому випадку на офіційних сторінках відповідних організацій та інфлюенсерів має також бути інформація про спільну діяльність;

чи є в них нагороди або відзнаки за допомогу та відгуки про діяльність;

чи висвітлена робота волонтера або приватної особи в інформаційному полі;

скористайтеся сервісом пошуку зображень в Google для перевірки фотографій та скріншотів документів під збором - шахраї, зазвичай, використовують вкрадені чужі фото у своїх профілях https://images.google.com;

перевірте справжність посвідчення волонтера, зв’язавшись з організацією, яка видала документ.

Якщо мова йде про приватну особу, слід дізнатися, чому вона не зареєстрована як волонтер.

Як перевірити благодійний фонд та громадську організацію

З одного боку, офіційна реєстрація дає певну гарантію легальності. З іншого боку, шахраї можуть використовувати відомі назви та імена, щоб обдурити людей.

Отже, щоб переконатися, що благодійний фонд чи громадська організація справжні, рекомендується зробити такі кроки:

перевірте їх членство в професійних асоціаціях, на кшталт https://vboabu.org.ua/;

переконайтеся, що ЄДРПОУ внесений до реєстрів https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search;

з’ясуйте, чи має БФ або ГО фізичну присутність (офіс, дійсні номери телефонів) та персонал;

попросіть відомості про засновників та звітність за попередні роки – це публічна інформація, яка має бути у вільному доступі. Відсутність таких даних підвищує вірогідність того, що ви натрапили на шахраїв;

дізнайтеся про співпрацю з відомими організаціями, волонтерами та публічними особами;

перевірте наявність відзнак та відгуків про роботу;

встановіть, чи заручалися БФ або ГО підтримкою з боку публічних осіб;

перевірте присутність в інформаційному полі;

скористайтеся сервісом пошуку зображень в Google, як і у випадку з перевіркою приватної особи чи волонтера.

Окрім цього, не рекомендуємо вводити повні дані банківської картки (термін дії, CVV-код) при здійсненні пожертв - ваша платіжна інформація може потрапити до шахраїв.

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