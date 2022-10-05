ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Донать ЗСУ – виграй #незламнутехніку від Цитруса

Новость на русском →
Середа 05 жовтня 2022 17:54

Після влучання ракети в ТЦ у Харкові ми втратили майже всю нашу техніку. Але нам пощастило, і зі співробітників ніхто не постраждав. Адже люди – наша найбільша цінність.

Донать ЗСУ – виграй #незламнутехніку від Цитруса

Тому коли ситуація трохи стабілізувалася, ми повернулися, щоб врятувати ті пристрої, які хоч трохи вціліли. Їх виявилися одиниці – вибух був занадто сильним.

Ми розбирали завали, вишукуючи несильно пошкоджені девайси та ґаджети.

Серед них виявилися ці два: очищувач повітря і робот-пилосос, – які ми й розігруємо.

Спочатку ми хотіли залишити ці пристрої собі. Але вирішили, що краще зберемо з їх допомогою гроші для ЗСУ, які виборюють нашу свободу.

Для нас це не просто техніка. Вона – символ нашої незламності.

Так, вона пошкоджена. З уламками всередині та слідами від них на корпусі. Але головне – вона працює.

Ми перевезли вцілілі пристрої до Одеси, де вони пройшли повну перевірку в нашому сервісному центрі. Що змогли, ми полагодили, але, наприклад, уламок з робота-пилососа вийняти не вдалося.
Щоб взяти участь у розіграші, необхідно задонатити від 100 грн через наш чат-бот Фонду “Повернись живим”. Більше переказів – більше шансів виграти!

Ми незламні, бо об’єднані бажанням перемогти! А донати ЗСУ наближають нас до цього!

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати