Донать ЗСУ – виграй #незламнутехніку від Цитруса

Після влучання ракети в ТЦ у Харкові ми втратили майже всю нашу техніку. Але нам пощастило, і зі співробітників ніхто не постраждав. Адже люди – наша найбільша цінність.

Тому коли ситуація трохи стабілізувалася, ми повернулися, щоб врятувати ті пристрої, які хоч трохи вціліли. Їх виявилися одиниці – вибух був занадто сильним.

Ми розбирали завали, вишукуючи несильно пошкоджені девайси та ґаджети.

Серед них виявилися ці два: очищувач повітря і робот-пилосос, – які ми й розігруємо.

Спочатку ми хотіли залишити ці пристрої собі. Але вирішили, що краще зберемо з їх допомогою гроші для ЗСУ, які виборюють нашу свободу.

Для нас це не просто техніка. Вона – символ нашої незламності.

Так, вона пошкоджена. З уламками всередині та слідами від них на корпусі. Але головне – вона працює.

Ми перевезли вцілілі пристрої до Одеси, де вони пройшли повну перевірку в нашому сервісному центрі. Що змогли, ми полагодили, але, наприклад, уламок з робота-пилососа вийняти не вдалося.

Щоб взяти участь у розіграші, необхідно задонатити від 100 грн через наш чат-бот Фонду “Повернись живим”. Більше переказів – більше шансів виграти!

Ми незламні, бо об’єднані бажанням перемогти! А донати ЗСУ наближають нас до цього!