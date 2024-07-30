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Донат у 5 мільйонів, колекційний мерч та прибуток від магазину — «Аврора мультимаркет» підтримала фестиваль ATLAS UNITED 2024

 

Загальний збір фестивалю склав 100 млн грн 

Музичний фестиваль, який цього року отримав назву ATLAS UNITED 2024, став першим у світі фестивалем такого масштабу під час війни. Гучне повернення заходу відбулось у партнерстві з платформою UNITED24 та monobank із благодійною метою —зібрати гроші на потреби українським військовим. «Аврора мультимаркет» стала партнером фестивалю й всебічно долучилась до збору.

Учасниками ATLAS UNITED2024 стали близько100 українських та міжнародних артистів зокрема:

солістка нідерландського гурту WITHIN TEMPTATION Шерон ден Адель, БУМБОКС, АРТЕМ ПИВОВАРОВ, ЖАДАН І СОБАКИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, КУРГАН & AGREGAT, ТНМК, ДРУГА РІКА, LATEXFAUNA, ONUKA, MÉLOVIN та багато інших. 

Під час виступів артисти проводили аукціони з продажу різноманітних лотів — від футболок з автографами до прогулянки з улюбленим коміком чи квартири. 

За підрахунками організаторів, за три дні захід відвідали 63673 глядачів, серед яких 2538 людей з інвалідністю, для яких було побудовано спеціальну VIP зону Головний збір в 100 млн грн поповнювався з прямих донатів, продажу квитків, коштів від аукціонів та донатів представників бізнесу. 

Спеціально для фестивалю команда «Аврори» розробила мерч: футболки, шопери, шкарпетки, блокноти та наліпки. Всі кошти від продажу колекції надійшли у скарбничку збору. Як і прямий партнерський донат мережі — 5 млн гривень, а також прибуток мінімагазину, що працював біля «Аврора мультимаркет stage». 

Співзасновник «Аврори мультимаркет» Лев Жиденко: «Ми дуже раді долучитися до цього фестивалю та до збору, адже фестиваль — чудова можливість проявитися молодим українським артистам. А ми як бізнес вважаємо однією зі своїх місій допомагати відродженню української культури. 

Збір — ще одна цінність для нас, ми постійні партнери UNITED 24 й ми віримо, що кожна така активність наближає нас до Перемоги та допомагає зберігати життя наших захисників і захисниць».  

Отримані фестивалем кошти будуть розподілені на дві частини. Одну спрямують на придбання дронів для бригад на Харківському, Донецькому і Запорізькому напрямках. Інша поповнить збір платформи UNITED24 на роботів, що воюють разом із нашими захисниками і замість них: автоматизовані платформи для евакуації, доставлення грузів, мінування - розмінування та інших воєнних потреб.

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