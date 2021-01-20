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Доминирование "Баварии": УЕФА объявил сборную года

Среда 20 января 2021 15:58
Доминирование "Баварии": УЕФА объявил сборную года
Фото: пять игроков "Баварии" попали в сборную года УЕФА (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Вера Олейник

Все звезды здесь

УЕФА представил состав символической сборной 2020 года. В команду вошли сразу пятеро игроков, выигравших в прошлом сезоне требл с "Баварией".

Об этом сообщается на сайте организации.

В составе оказались представители всех пяти ведущих европейских лиг.

Состав команды выглядит следующим образом:

Голкипер: Мануэль Нойер ("Бавария")

Защитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Альфонсо Дэвис ("Бавария")

Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона")

Нападающие: Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Ювентус")

Изначально в список претендентов на попадание в команду года вошли 50 футболистов. 11 лучших игроков были определены в голосовании на сайте УЕФА.

Напомним, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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