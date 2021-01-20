Доминирование "Баварии": УЕФА объявил сборную года

Все звезды здесь
УЕФА представил состав символической сборной 2020 года. В команду вошли сразу пятеро игроков, выигравших в прошлом сезоне требл с "Баварией".
Об этом сообщается на сайте организации.
В составе оказались представители всех пяти ведущих европейских лиг.
Состав команды выглядит следующим образом:
Голкипер: Мануэль Нойер ("Бавария")
Защитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Альфонсо Дэвис ("Бавария")
Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона")
Нападающие: Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Ювентус")
UEFA Men's Team of the Year 2020— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 20, 2021
Almost 6 million votes! Thanks for taking part
Who would be your captain? #TeamOfTheYear
Изначально в список претендентов на попадание в команду года вошли 50 футболистов. 11 лучших игроков были определены в голосовании на сайте УЕФА.
Напомним, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).