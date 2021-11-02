Домашний арест Медведчука закончился, но мера пресечения остается: прокуратура объяснила почему

Причина: предельный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве истек, поэтому его дальнейшее продление является невозможным, сообщили в ОГУ.

Однако, против него открыто еще одно производство, по которому у него есть еще одна мера пресечения. Подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности.

"Единственная мера пресечения, о которой в настоящее время может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд г. Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", - сообщили в прокуратуре.

Среди обязанностей, которые будут просить возложить на Медведчука прокуроры: