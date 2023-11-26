Домашнє насильство: куди звертатися, щоб отримати допомогу

Жертви домашнього насильства в Україні можуть отримати безкоштовну допомогу. Очевидці насилля можуть допомогти постраждалим, повідомивши про нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію.

Правоохоронці закликають не мовчати про домашнє насильство. Постраждалі від домашнього насильства або очевидці, які стали свідками такого явища, можуть звернутися:

Також жертви домашнього насильства можуть звернутися до служб, центрів, притулків для допомоги постраждалим. Їх перелік та контакти можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, Україна минулого року ратифікувала Стамбульську конвенцію. Це міжнародний договір щодо запобігання та протидії насильству до жінок та домашньому насильству.

Також Міністерство охорони здоров'я збирається розробити нову програму медичної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства.