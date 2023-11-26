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Домашнє насильство: куди звертатися, щоб отримати допомогу

Україна, Неділя 26 листопада 2023 12:45
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Домашнє насильство: куди звертатися, щоб отримати допомогу Фото: постраждалим від домашнього насильства пояснили, куди звертатися (freepik.com)
Автор: Наталія Юрченко

Жертви домашнього насильства в Україні можуть отримати безкоштовну допомогу. Очевидці насилля можуть допомогти постраждалим, повідомивши про нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію.

Правоохоронці закликають не мовчати про домашнє насильство. Постраждалі від домашнього насильства або очевидці, які стали свідками такого явища, можуть звернутися:

  • до Національної поліції на лінію 102;
  • на безкоштовну національну "гарячу" лінію протидії домашньому насильству: 0 800 500 335 (зі стаціонарних телефонів); 116-123 (з мобільних телефонів);
  • на національну дитячу "гарячу" лінію: 0 800 500 225 (зі стаціонарних телефонів); 116-111 (з мобільних телефонів).

Також жертви домашнього насильства можуть звернутися до служб, центрів, притулків для допомоги постраждалим. Їх перелік та контакти можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, Україна минулого року ратифікувала Стамбульську конвенцію. Це міжнародний договір щодо запобігання та протидії насильству до жінок та домашньому насильству.

Також Міністерство охорони здоров'я збирається розробити нову програму медичної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства.

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