ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В дом сенатора США доставили пакет с неизвестным порошком и угрозой

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 25 мая 2021 10:31
В дом сенатора США доставили пакет с неизвестным порошком и угрозой Фото: сенатор-республиканец Рэнд Пол (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В дом американского сенатора-республиканца Рэнда Пола доставили пакет с белым порошком и угрозой в его адрес. ФБР и полиция Капитолия начали расследование.

Об этом сообщает Politico.

К "посылке" прилагалось изображение забинтованного Пола с приставленным к его голове пистолетом, пишет издание. Ниже было написано: "Я довершу начатое твоим соседом...".

Автор послания напоминал о нападении, которому сенатор подвергся в 2017 году со стороны своего соседа по дому в городе Боулинг-Грин Рене Бушера. Словесная перепалка между ними переросла в физическое столкновение, в результате которого Пол получил травмы - у него были сломаны пять ребер.

Сенатор отметил, что вовсе не склонен рассматривать поступившую ему угрозу в качестве чьей-то глупой шутки.

"Я воспринимаю эти угрозы очень серьезно", - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, нардеп устроил драку в ресторане Черкасс и попал в больницу с разбитой головой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Соединенные Штаты Америки угрозы
NEWS
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
DAILY
Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам