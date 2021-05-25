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У будинок сенатора США доставили пакет з невідомим порошком і погрозою

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Вашингтон, Вівторок 25 травня 2021 10:31
У будинок сенатора США доставили пакет з невідомим порошком і погрозою Фото: сенатор-республіканець Ренд Пол (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У будинок американського сенатора-республіканця Ренда Пола доставили пакет з білим порошком і погрозою на його адресу. ФБР і поліція Капітолію почали розслідування.

Про це повідомляє Politico.

До "посилки" додавалося зображення забинтованого Пола з поставленим до його голови пістолетом, пише видання. Нижче було написано: "Я завершу почате твоїм сусідом...".

Автор послання нагадував про напад, якому сенатор піддався в 2017 році з боку свого сусіда по будинку в місті Боулінг-Грін Рене Бушера. Словесна перепалка між ними переросла в фізичну сутичку, в результаті якої Пол отримав травми - у нього були зламані п'ять ребер.

Сенатор зазначив, що зовсім не схильний розглядати погрозу, що надійшла йому, як чийсь дурний жарт.

"Я сприймаю ці погрози дуже серйозно", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, нардеп влаштував бійку в ресторані Черкас і потрапив до лікарні з розбитою головою.

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