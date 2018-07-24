В дом депутата от "Нашего края" бросили боевую гранату

Партия "Наш край" требует оперативного расследования

В дом депутата Снигиревского городского совета от "Нашего края" Вадима Журавля бросили боевую гранату, партия требует оперативного расследования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Так, "Наш край" требует оперативного расследования покушения на жизнь Журавля, его жены и детей. В частности, партия называет причиной покушения на жизнь Журавля - политическую деятельность депутата и партии.

"Вчера ночью во дворе дома, где живет депутат от "Нашего края" Вадим Журавель, взорвали боевую гранату. В это время в доме был сам Вадим, его жена и дети. Мы требуем от правоохранительных органов, службы безопасности немедленного расследования этого преступления. Искренне надеемся на оперативное реагирование и наказание лиц, которые подвергли опасности жизни Вадима Журавля и его семьи. Усматриваем причину произошедшего в политической деятельности депутата Снигиревского городского совета от "Нашего края" и партии в целом", - заявил глава Николаевской областной организации "Наш край" Юрий Кормышкин.

Как сообщается, взрыв боевой гранаты произошел сегодня в 01:00 ночи из-за чего в доме вылетели окна, а также посекло двери.

"Во вторник, 24 июля, в 01.00 ночи в городе Снигиревка во двор к порогу дома, в котором проживает депутат Снигиревского городского совета от партии "Наш край" Вадим Журавель, неизвестными была брошена боевая граната РГД-5. От взрыва вылетели окна, а также посекло двери. На момент взрыва в доме были супруга депутата, сам депутат, его 10-летний сын и 5-тилетний внук", - сообщают в партии.