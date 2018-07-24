В будинок депутата від "Нашого краю" кинули бойову гранату

Партія "Наш край" вимагає оперативного розслідування

В будинок депутата Снігурівського міської ради від "Нашого краю" Вадима Журавля кинули бойову гранату, партія вимагає оперативного розслідування. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті партії.

Так, "Наш край" вимагає оперативного розслідування замаху на життя Журавля, його дружини і дітей. Зокрема, партія називає причиною замаху на життя Журавля - політичну діяльність депутата і партії.

"Вчора вночі у дворі будинку, де мешкає депутат від "Нашого краю" Вадим Журавель, підірвали бойову гранату. В цей час в будинку був сам Вадим, його дружина і діти. Ми вимагаємо від правоохоронних органів, служби безпеки негайного розслідування цього злочину. Щиро сподіваємося на оперативне реагування та покарання осіб, які піддали небезпеці життя Вадима Журавля та його сім'ї. Вбачаємо причину події в політичній діяльності депутата Снігурівського міської ради від "Нашого краю" і партії в цілому", - заявив голова Миколаївської обласної організації "Наш край" Юрій Кормишкін.

Як повідомляється, вибух бойової гранати стався сьогодні о 01:00 ночі, через що в будинку вилетіли вікна, а також посікло двері.

"У вівторок, 24 липня, о 01.00 ночі в місті Снігурівка у двір до порогу будинку, в якому проживає депутат Снігурівського міської ради від партії "Наш край" Вадим Журавель, невідомими була кинута бойова граната РГД-5. Від вибуху вилетіли вікна, а також посікло двері. На момент вибуху в будинку були дружина депутата, сам депутат, його 10-річний син і 5-річний онук", - повідомляють в партії.