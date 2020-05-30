Долю в клинике "Борис" я уступил партнерам еще несколько лет назад, - Радуцкий

Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

По его словам, этот факт не афишировали, так как клиенты всегда связывали клинику с его именем

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Украины Михаил Радуцкий задекларировал за 2019 год 8,3 млн грн дохода от зарплаты в клинике "Борис". Еще почти 2 млн грн он получил от продажи корпоративных прав, покупателем которых выступило ООО "Медичний центр "Добробут-Поліклініка".

Это уточнение Радуцкий сделал для РБК-Украина, комментируя информацию о том, на каких условиях он продал свой медицинский бизнес.

"В моей декларации отражена не сумма продажи клиники, а сумма, которую мне заплатили за мой пакет корпоративных прав. Клиника "Борис" мне уже давно не принадлежала. Мы были одними из первых на рынке частной медицины. Но по мере того, как ужесточалась конкуренция, выходили новые мощные игроки, клинике приходилось привлекать дополнительные инвестиции в новое оборудование и т.д. Партнеры выражали готовность привлекать средства и инвестировать, у меня таких ресурсов не было. Моя доля размывалась, в последние годы я руководил клиникой, но не являлся ее владельцем", - сказал Радуцкий.

По его словам, этот факт не афишировали, так как клиенты всегда связывали клинику с его именем.

"Осенью 2018 года, на момент начала процедуры продажи клиники, мне принадлежало чуть более 2% корпоративных прав. Сумма от продажи этого, если так можно сказать, "пакета" и отражена в декларации 2019 года. Фактически это мое выходное пособие. Эта доля, как вы понимаете, ничего не решала. Скорее, служила символом того, что я имею отношение к "Борису"", - добавил Радуцкий.

Нардеп также отметил, что часть корпоративных прав на клинику была оформлена на кипрскую компанию Morlaix Holdings Limited, которая принадлежит его жене.

""Борис" никогда не выводил дивиденды за границу. Но собственность на часть корпоративных прав мы оформили через кипрскую компанию. Деньги через данное юрлицо никогда не ходили. Но так было спокойнее и безопаснее с точки зрения защиты от рейдерских захватов. Времена были лихие. На кипрской компании супруги числился пакет в 10%. По договоренности с партнерами я уже давно отказался от прав на клинику, но компенсацию мне перечислили не сразу. Выплату растянули на несколько лет. На протяжении этого времени пакет корпоративных прав продолжал числиться на офшорной компании супруги как некая гарантия", - сказал Радуцкий.

Он также отмечает, что настоял, чтобы компенсация выплачивалась официально в качестве зарплаты.

"Только за 2019 год я получил более 8,3 млн грн. А всего за 2017-2019 годы более 23 млн грн. Все эти суммы официально задекларированы. Я заплатил более 4,5 млн грн налогов. Если бы компенсация выплачивалась в качестве дивидендов, государство получило бы значительно меньше. К середине 2019 года компенсацию мне выплатили в обусловленном объеме. После чего корпоративные права, числившиеся на офшорной компании, мы передали покупателю клиники за символическую сумму, придерживаясь ранее данных партнерам обещаний", - отметил Радуцкий.

По его словам, в прошлом году семья инвестировала часть средств, полученных в виде компенсации, в покупку квартиры в Киеве.

"Я получил большую компенсацию, и мы решили вложить деньги в недвижимость. Появятся внуки, на что мы с женой очень рассчитываем - останется для них квартира. Поменял автомобиль. Продал старый и купил новый с электромотором. Кстати, в кредит. Всегда хотел поездить на электрокаре. Получаю огромное удовольствие от того, что могу ездить на автомобиле и не наносить вред окружающей среде", - добавил Радуцкий.

Политик также уточняет, что в его декларации указано несколько юрлиц, которые никогда не вели хозяйственную деятельность.

"У нас в стране намного проще открыть юрлицо, чем потом его закрыть. Эти компании были зарегистрированы, но никогда не работали. Например, мы когда-то хотели для охраны клиники создать свою охранную фирму, но потом посчитали, что выгоднее охрану отдать на аутсорсинг. Точно так же и наш молочный проект, который заглох много лет назад. Реального бизнеса у нас не осталось", - объяснил народный депутат.

Стоит также отметить, что в декларации за 2019 год Михаил Радуцкий задекларировал две квартиры в Киеве и дом в Киевской области, два автомобиля Mercedes-Benz и Audi, а также 2,25 млн грн и $270 тыс. наличных сбережений.

Напомним, Михаил Радуцкий с 2004 года занимал должность президента клиники "Борис". В прошлом году он был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народ", и затем возглавил комитет парламента по вопросам здоровья нации.

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Автор: РБК-Украина