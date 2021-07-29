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Доля госсектора в экономике Украины упала до 8%

Автор: Александр Белоус

Доля государственного сектора в экономике Украины в 2020 году составила 8,0%. Это меньше, чем в 2019 году (8,3%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, удельный вес государственного сектора экономики рассчитан на основании показателей, предоставленных Государственной службой статистики Украины.

По данным Минэкономики, удельный вес количества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 0,5%.

Кроме того, удельный вес чистого дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 6,6%.

Удельный вес средней стоимости необоротных и оборотных активов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 13,7%.

Самая большая доля среди секторов оставалась в энергетике - 32,5% и на транспорте - 28,8%.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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экономика