Доля госсектора в экономике Украины упала до 8%
Доля государственного сектора в экономике Украины в 2020 году составила 8,0%. Это меньше, чем в 2019 году (8,3%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте Минэкономики.
Как отмечается в сообщении, удельный вес государственного сектора экономики рассчитан на основании показателей, предоставленных Государственной службой статистики Украины.
По данным Минэкономики, удельный вес количества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 0,5%.
Кроме того, удельный вес чистого дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 6,6%.
Удельный вес средней стоимости необоротных и оборотных активов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 13,7%.
Самая большая доля среди секторов оставалась в энергетике - 32,5% и на транспорте - 28,8%.
По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.