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Частка держсектора в економіці України впала до 8%

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Четвер 29 липня 2021 11:49
Частка держсектора в економіці України впала до 8% Фото: частка держави в економіці скоротилася до 8% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Частка державного сектора в економіці України в 2020 році склала 8,0%. Це менше, ніж у 2019 році (8,3%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті Мінекономіки.

Як наголошується в повідомленні, питома вага державного сектора економіки розрахована на підставі показників, наданих Державною службою статистики України.

За даними Мінекономіки, питома вага кількості суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 0,5%.

Крім того, питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання державного сектора економіки склала 6,6%.

Питома вага середньої вартості необоротних та оборотних активів суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 13,7%.

Найбільша частка серед секторів залишалася в енергетиці-32,5% і на транспорті - 28,8%.

Частка держсектора в економіці України впала до 8%

За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського розпочати підготовку великих державних компаній до приватизації в тій чи іншій мірі схвалюють 37% українців. У той же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% не можуть з відповіддю.

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