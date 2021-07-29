Частка держсектора в економіці України впала до 8%

Фото: частка держави в економіці скоротилася до 8% (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частка державного сектора в економіці України в 2020 році склала 8,0%. Це менше, ніж у 2019 році (8,3%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті Мінекономіки.

Як наголошується в повідомленні, питома вага державного сектора економіки розрахована на підставі показників, наданих Державною службою статистики України. За даними Мінекономіки, питома вага кількості суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 0,5%. Крім того, питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання державного сектора економіки склала 6,6%. Питома вага середньої вартості необоротних та оборотних активів суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 13,7%. Найбільша частка серед секторів залишалася в енергетиці-32,5% і на транспорті - 28,8%.