Доллар растет четвертый день подряд: НБУ установил курс на понедельник

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 октября установлен на таком уровне: 28,3649 гривен за 1 доллар (+0,0284 грн). При этом курс доллара на 16 октября составляет 28,3365 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет четвертый день подряд после небольшого снижения на прошлой неделе.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:57 16 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,37 гривен за доллар, курс в покупке до 28,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 33,23 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 16 октября справочный курс на уровне 28,36 грн/доллар, повысив его по сравнению с 16 октября (28,33 грн/доллар).

Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2020 году 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз - 30,0 грн/доллар).