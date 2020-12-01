Доллар продолжает дорожать: НБУ установил курс на 1 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,49 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 декабря установлен на таком уровне: 28,4962 гривен за 1 доллар (+0,0281 грн). При этом курс доллара на 30 ноября составляет: 28,4681 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет девятый день подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 28,50 гривен за доллар, курс в покупке до 28,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 34,09 гривен за евро.

Прогноз

В течение недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн.