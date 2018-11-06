Долар подешевшав на готівковому ринку на 5 копійок, євро на 10 копійок

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Долар і євро дешевшають на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 5 копійок до 28,11 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 6 копійок до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 32,18 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,20 - 28,08 (27,25 - 28,13 - 5 листопада), продажу 28,03 - 29,00 (28,06 - 29,00 - 5 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,90 (27,96 - 5 листопада), продажу - 28,11 (28,16 - 5 листопада) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,10 - 32,05 (30,20 - 32,10 - 5 листопада), продажу 31,99 - 33,18 (32,05 - 33,13 - 5 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,72 (31,82 - 5 листопада), продажу - 32,18 (32,28 - 5 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,21 (2,60 - 4,22 - 5 листопада), продажу - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 5 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,90 (3,90 - 5 листопада), продажу 4,30 (4,31 - 5 листопада) грн за 10 рублів.