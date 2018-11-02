Долар подешевшав на готівковому ринку на 5 копійок

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Долар дешевшає на готівковому ринку, євро дорожчає

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 5 копійок до 28,19 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 5 копійок до 28,00 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,32 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,30 - 28,15 (27,30 - 28,17 - 1 листопада), продажу 28,13 - 29,00 (28,15 - 28,70 - 1 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 28,00 (28,05 - 1 листопада), продажу - 28,19 (28,24 - 1 листопада) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,40 - 32,15 (30,20 - 32,10 - 1 листопада), продажу 32,10 - 33,23 (32,00 - 32,88 - 1 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 37,89 (37,78 - 1 листопада), продажу - 32,32 (32,25 - 1 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,24 (3,00 - 4,25 - 1 листопада), продажу - 4,20 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 1 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,90 (3,93 - 1 листопада), продажу 4,31 (4,32 - 1 листопада) грн за 10 рублів.