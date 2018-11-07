Долар подешевшав на готівковому ринку на 3 копійки

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Долар дешевшає на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 3 копійки до 28,08 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 27,87 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 32,21 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,00 - 28,06 (27,20 - 28,08 - 6 листопада), продажу 27,98 - 29,00 (28,03 - 29,00 - 6 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,87 (27,90 - 6 листопада), продажу - 28,08 (28,11 - 6 листопада) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,30 - 32,10 (30,10 - 32,05 - 6 листопада), продажу 31,95 - 33,24 (31,99 - 33,18 - 6 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,76 (31,72 - 6 листопада), продажу - 32,21 (32,18 - 6 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,21 (2,60 - 4,21 - 6 листопада), продажу - 4,19 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 6 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,90 (3,90 - 6 листопада), продажу 4,30 (4,30 - 6 листопада) грн за 10 рублів.