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Доллар немного подорожал: актуальные курсы валют на 2 июня

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Украина, Четверг 02 июня 2022 12:03
Доллар немного подорожал: актуальные курсы валют на 2 июня Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 июня 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 35,80 гривен за доллар. Курс евро не изменился 38,20 гривен за евро, курс злотого снизился на 15 копеек до 8,25 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,80 (34,60 - 1 июня),
  • продажа - 35,80 грн (35,70 - 1 июня) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,80 (36,65 - 1 июня),
  • продажа - 38,20 (38,20 - 1 июня) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 (7,80 -1 июня),
  • продажа - 8,25 грн (8,40 - 1 июня) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 2 июня составляет 31,3364 гривен за евро (-0,0117 гривен).

Доллар немного подорожал: актуальные курсы валют на 2 июня

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ. Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения.

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