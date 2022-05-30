Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 30 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 мая 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 20 копеек до 36,50 гривен за доллар. Курс евро снизился на 30 копеек до 38,70 гривен за евро, курс злотого вырос на 20 копеек до 8,60 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 30 мая составляет 31,3203 гривен за евро (+0,0044 гривен).

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ. Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения.

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