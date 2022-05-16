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Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 16 мая

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Украина, Понедельник 16 мая 2022 14:32
Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 16 мая Фото: курс доллара снизился на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 мая 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 10 копеек до 32,30 гривен за доллар. Курс евро снизился на 25 копеек до 34,55 гривен за евро, курс злотого не изменился - 7,60 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 31,85 (31,90 - 13 мая),
  • продажа - 32,30 (32,40 - 13 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 33,05 (33,15 - 13 мая),
  • продажа - 34,55 (33,80 - 13 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,30 (7,25 - 13 мая),
  • продажа - 7,60 (7,60 - 13 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 16 мая составляет 30,3768 гривен за евро (-0,0410 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

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