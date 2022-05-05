Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 5 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 мая 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 32,25 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 34,00 гривен за евро, курс злотого вырос на 15 копеек до 7,55 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка 31,65 (31,70 - 4 мая),

продажа - 32,25 (32,30 - 4 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка 33,20 (33,25 - 4 мая),

продажи - 34,00 (34,05 - 4 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка 7,25 (7,00 - 4 мая),

продажи - 7,55 (7,40 - 4 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 5 мая составляет 30,801 гривен за евро (-0,0278 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.