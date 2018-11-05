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Долар і євро подешевшали на готівковому ринку

Новини » Фінанси    05.11.2018 - 11:44
Фото: обмін валют (РБК-Україна)
Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Долар і євро дешевшають на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 3 копійки до 28,16 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 4 копійки до 27,96 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,28 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,25 - 28,13 (27,30 - 28,15 - 2 листопада), продажу 28,06 - 29,00 (28,13 - 29,00 - 2 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,96 (28,00 - 2 листопада), продажу - 28,16 (28,19 - 2 листопада) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,20 - 32,10 (30,40 - 32,15 - 2 листопада), продажу 32,05 - 33,13 (32,10 - 33,23 - 2 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,82 (31,89 - 2 листопада), продажу - 32,28 (32,32 - 2 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,22 (2,60 - 4,24 - 2 листопада), продажу - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 2 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,90 (3,90 - 2 листопада), продажу 4,31 (4,31 - 2 листопада) грн за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку впав до 28,04 грн/долар НБУ на 5 листопада встановив курс гривні на рівні 28,13 грн/долар
Теми: Курс долара
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