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Долар та євро дещо виросли на готівковому ринку

Новини » Фінанси    01.11.2018 - 11:51
Фото: обмін валют (РБК-Україна)
Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Долар та євро дорожчають на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 3 копійки до 28,24 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 3 копійки до 28,05 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,25 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,30 - 28,17 (27,30 - 28,17 - 31 жовтня), продажу 28,15 - 28,70 (28,10 - 28,70 - 31 жовтня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 28,05 (28,02 - 31 жовтня), продажу - 28,24 (28,21 - 31 жовтня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,20 - 32,10 (30,15 - 32,20 - 31 жовтня), продажу 32,00 - 32,88 (32,00 - 32,87 - 31 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 37,78 (37,77 - 31 жовтня), продажу - 32,25 (32,21 - 31 жовтня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 3,00 - 4,25 (2,60 - 4,25 - 31 жовтня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 31 жовтня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,93 (3,91 - 31 жовтня), продажу 4,32 (4,32 - 31 жовтня) грн за 10 рублів.

Ситуація на валютному ринку в жовтні поліпшилася, - НБУ Курс долара на міжбанку виріс до 28,20 грн/долар
Теми: Курс долара
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