Доллар и евро дешевеют: сколько стоит валюта в Украине 6 июля
В обменных пунктах Украины сегодня, 6 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 35,30 гривен за доллар. Курс евро упал на 40 копеек до 36,50 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,00 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 34,50 (34,60 - 5 июля),
- продажа - 35,30 грн (35,35 - 5 июля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 35,35 (35,65 - 5 июля),
- продажа - 36,50 (36,90 - 5 июля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 7,80 (7,80 - 5 июля),
- продажа - 8,00 грн (8,00 - 5 июля) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 6 июля составляет 30,1135 гривен за евро (-0,4681 гривен).
Напомним, по данным НБУ, эмиссия гривны давит на валютный рынок. Это усиливает риски для финансовой стабильности
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