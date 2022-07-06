Доллар и евро дешевеют: сколько стоит валюта в Украине 6 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 35,30 гривен за доллар. Курс евро упал на 40 копеек до 36,50 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 34,50 (34,60 - 5 июля),

продажа - 35,30 грн (35,35 - 5 июля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 35,35 (35,65 - 5 июля),

продажа - 36,50 (36,90 - 5 июля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 7,80 (7,80 - 5 июля),

продажа - 8,00 грн (8,00 - 5 июля) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 6 июля составляет 30,1135 гривен за евро (-0,4681 гривен).