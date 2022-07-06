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Доллар и евро дешевеют: сколько стоит валюта в Украине 6 июля

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 13:52
Доллар и евро дешевеют: сколько стоит валюта в Украине 6 июля Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 35,30 гривен за доллар. Курс евро упал на 40 копеек до 36,50 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,50 (34,60 - 5 июля),
  • продажа - 35,30 грн (35,35 - 5 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 35,35 (35,65 - 5 июля),
  • продажа - 36,50 (36,90 - 5 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,80 (7,80 - 5 июля),
  • продажа - 8,00 грн (8,00 - 5 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 6 июля составляет 30,1135 гривен за евро (-0,4681 гривен).

Напомним, по данным НБУ, эмиссия гривны давит на валютный рынок. Это усиливает риски для финансовой стабильности

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