Долар і євро дешевшають: скільки коштує валюта в Україні 6 липня
В обмінних пунктах України сьогодні, 6 липня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 35,30 гривень за долар. Курс євро впав на 40 копійок до 36,50 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,00 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 34,50 (34,60 - 5 липня),
- продаж - 35,30 грн (35,35 - 5 липня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 35,35 (35,65 - 5 липня),
- продаж - 36,50 (36,90 - 5 липня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 7,80 (7,80 - 5 липня),
- продаж - 8,00 грн (8,00 - 5 липня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 6 липня становить 30,1135 гривень за євро (-0,4681 гривень).
Нагадаємо, за даними НБУ, емісія гривні тисне на валютний ринок. Це посилює ризики для фінансової стабільності
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