Долар і євро дешевшають: скільки коштує валюта в Україні 6 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 липня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 35,30 гривень за долар. Курс євро впав на 40 копійок до 36,50 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,00 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 34,50 (34,60 - 5 липня),

продаж - 35,30 грн (35,35 - 5 липня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 35,35 (35,65 - 5 липня),

продаж - 36,50 (36,90 - 5 липня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 7,80 (7,80 - 5 липня),

продаж - 8,00 грн (8,00 - 5 липня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 6 липня становить 30,1135 гривень за євро (-0,4681 гривень).