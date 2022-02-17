Доллар снова дорожает. Курс вырос на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Курс вырос на 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос после снижения в течение двух дней подряд.

Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,30 гривен за 1 доллар (+0,2057 грн). При этом курс доллара на 17 февраля составляет: 28,0943 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 4 копейки до 28,21 гривен за доллар, курс в покупке до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 32,10 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.