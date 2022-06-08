Доллар дорожает: актуальные курсы валют на 8 июня

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 июня 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 35,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 37,65 гривен за евро, курс злотого снизился на 10 копеек до 8,20 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 8 июня составляет 31,1901 гривен за евро (-0,1989 гривен).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 7 июня 2022 года.

В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.