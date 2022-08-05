Доллар снова дорожает: актуальные курсы валют на 5 августа

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 августа 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 35 копеек до 39,70 гривен за доллар. Курс евро вырос на 35 копеек до 40,25 гривен за евро, курс злотого вырос на 10 копеек до 8,60 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 5 августа составляет 37,2104 гривен за евро (-0,0384 гривен).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, Национальный банк Украины ожидает снижения колебаний на наличном валютном рынке в ближайшее время. Для этого регулятор принял решения, которые должны увеличить объем предложения валюты и уменьшить спрос.

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