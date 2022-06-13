Доллар дорожает: актуальные курсы валют на 13 июня
В обменных пунктах Украины сегодня, 13 июня 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 35,40 гривен за доллар. Курс евро снизился на 30 копеек до 37,35 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,20 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 34,50 (34,35 - 10 июня),
- продажа - 35,40 грн (35,35 - 10 июня) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 36,10 (36,25 - 10 июня),
- продажа - 37,35 (37,65 - 10 июня) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,00 (8,00 -10 июня),
- продажа - 8,20 грн (8,20 - 10 июня) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 13 июня составляет 30,9327 гривен за евро (-0,4607 гривен).
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 10 июня 2022 года.
В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.
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