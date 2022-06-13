Долар дорожчає актуальні курси валют на 13 червня
В обмінних пунктах України сьогодні, 13 червня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 35,40 гривень за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 37,35 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,20 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 34,50 (34,35 - 10 червня),
- продаж - 35,40 грн (35,35 - 10 червня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 36,10 (36,25 - 10 червня),
- продаж - 37,35 (37,65 - 10 червня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,00 (8,00 - 10 червня),
- продаж - 8,20 грн (8,20 - 10 червня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 13 червня становить 30,9327 гривень за євро (-0,4607 гривень).
Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 10 червня 2022 року.
В НБУ очікують, що рішення по ставці знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.
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