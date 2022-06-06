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Доллар дешевеет после повышения ставки НБУ: актуальные курсы валют на 6 июня

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 июня 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 10 копеек до 35,60 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 38,10 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 8,30 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,50 (34,60 - 3 июня),
  • продажа - 35,60 грн (35,70 - 3 июня) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,60 (36,70 - 3 июня),
  • продажа - 38,10 (38,20 - 3 июня) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 (8,00 -3 июня),
  • продажа - 8,30 грн (8,35 - 3 июня) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 6 июня составляет 31,3876 гривен за евро (0,1068 гривен).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 3 июня 2022 года.

В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.

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