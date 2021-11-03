Доллар дешевеет. НБУ установил курс на 4 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,24 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 4 ноября установлен на таком уровне: 26,2431 гривен за 1 доллар (-0,0473 грн). При этом курс доллара на 3 ноября составляет 26,2904 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,28 гривен за доллар, курс в покупке до 26,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,42 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.