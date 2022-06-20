ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 20 июня

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 июня 2022 12:31
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 20 июня Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 июня 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 10 копеек до 35,65 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 37,60 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,10 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,80 (34,85 - 17 июня),
  • продажа - 35,65 грн (35,75 - 17 июня) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,40 (36,35 - 17 июня),
  • продажа - 37,60 (37,60 - 17 июня) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,85 (7,85 -17 июня),
  • продажа - 8,10 грн (8,10 - 17 июня) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 20 июня составляет 30,6899 гривен за евро (+0,3014 гривен).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 20 июня

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 17 июня 2022 года.

В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс гривны Курс НБУ
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени