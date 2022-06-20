Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 20 июня
В обменных пунктах Украины сегодня, 20 июня 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 10 копеек до 35,65 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 37,60 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,10 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 34,80 (34,85 - 17 июня),
- продажа - 35,65 грн (35,75 - 17 июня) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 36,40 (36,35 - 17 июня),
- продажа - 37,60 (37,60 - 17 июня) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 7,85 (7,85 -17 июня),
- продажа - 8,10 грн (8,10 - 17 июня) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 20 июня составляет 30,6899 гривен за евро (+0,3014 гривен).
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 17 июня 2022 года.
В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.
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