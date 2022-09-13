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Доллар по 50? Какой курс ожидают в Кабмине к концу 2023 года

Фото: курс доллара в 2023 году может подняться (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров Украины не исключает, что обменный курс на конец 2023 года может подняться до 50 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на макроэкономический прогноз, текст которого есть в распоряжении редакции.

Согласно прогнозу, среднегодовой курс будет держаться в районе 42,2 гривны за доллар. Но к концу 2023 года он может подняться до отметки в 50 гривен.

Также в документе говорится о том, что до конца 2022 года должен сохраниться нынешний фиксированный курс на отметке 36,6 гривны за доллар.

Стоит отметить, что это прогноз для государственного бюджета на 2023 года. И не факт, что все цифры из него подтвердятся, поскольку данные по курсу с прошлогоднего прогноза не совпадают с тем, что мы имеем на сегодня.

Дело в том, что в бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года. Однако российское вторжение внесло свои коррективы.

Напомним, ранее эксперты валютного рынка в комментарии РБК-Украина рассказали, что этой осенью ситуация останется в режиме фиксированного курса. Но с приближением к отопительному сезону, спрос на валюту и соответственно потребность в продаже со стороны НБУ будет увеличиваться. Это может привести к росту курса доллара на наличном рынке.

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