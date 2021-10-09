Долгожданный триумф. Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

Поединок являлся ключевым как для украинцев, так и для финнов в этом отборе. Поэтому удачный старт украинцев оказался как нельзя кстати. Уже на 4-й минуте Ярмоленко получил мяч метров в 25 от ворот финнов, подработал под нерабочую правую ногу и зарядил точно в угол рамки Градецки - 1:0.

Финляндия ответила опасным выпадом на 16-й минуте, когда Похьянпало чуть не выбежал на свидание с Пятовым, но защитники таки подстраховали украинского кипера и ситуацию разрядили. А уже через четыре минуты украинцы убежали в опасную контратаку и могли счет увеличить. Но Яремчук не смог отдать точный пас в штрафной на Цыганкова, а ведь "желто-синие" выбегали три в три.

Но затем Украина пропустила. На 29-й минуте Финляндия получила право на угловой, Похьянпало пробивал головой, но Пятов перевел мяч в штангу. Матвиенко пытался мяч выбить, но попал в ногу Пукки, от которого круглый и пересек линию ворот украинцев - 1:1.

Благо, через пять минут "желто-синие" смогли вновь выйти вперед. Тымчик с правого фланга прострелил на Цыганкова, тот пытался пробить, но мяч попал к Яремчуку, который уже переправил его в сетку - 2:1.

Во втором тайме украинцы отдали мяч финнам и стали действовать "вторым номером". А Финляндия все ближе к концу матча стала нагнетать все больше. Особенно опасными были стандарты. Один из таких на 76-й минуте мог завершаться пропущенным голом для Украины. Лод пробивал со штрафного, Пятов мяч отбил, но прямо на ногу Арнайюри, который чудом не попал в створ метров с трех.

Этот момент стал самым опасным у ворот Пятова влоть до финального свистка. А от Украина могла уже в добавленное время счет увеличить, но Булеца не смог обработать мяч вблизи вратарской. Таким образом Украина добыла свою первую победу в отборе на ЧМ-2022, которая позволила оторваться от Финляндии на три очка. Подопечные Петракова идут на втором месте вслед за Францией.

Следующий матч Украина проведет 12 октября против Боснии и Герцеговины.

ФИНЛЯНДИЯ - УКРАИНА 1:2

Пукки, 29 - Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

Финляндия: Градецки - Алхо (Хямяляйнен, 62), Тайвио, Арнаюури, Вяйсянен, Райтала (Нисканен, 78) - Лам (Ниссиля, 62), Камара, Лод - Похьянпала (Риски, 78), Пукки

Украина: Пятов - Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Корниенко, 46) - Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко - Ярмоленко (Булеца, 86), Цыганков (Зубков, 77) - Яремчук (Довбык, 86)