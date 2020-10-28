Долгосрочный кредитный рейтинг банка Ярославского "Кредит Днепр" повышен до uaAA

Украинское рейтинговое агентство IBI-Rating повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка "Кредит Днепр" по Национальной рейтинговой шкале до уровня uaAA. Это означает высокую кредитоспособность финансового учреждения, которое с 4 августа находится в собственности бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает "Минфин".

"Повышение рейтинга АО "Банк Кредит Днепр" обусловлено наличием финансовой поддержки со стороны нового акционера банковского учреждения - владельца одной из крупнейших украинских бизнес-групп DCH Александра Ярославского; улучшением показателей ликвидности и капитализации; положительной динамикой развития розничного кредитования и кредитования клиентов агропромышленного сектора; приемлемой диверсификацией ресурсной базы, а также постепенным сокращением нерабочих активов", - приводит пресс-служба банка данные из рейтингового отчета агентства IBI-Rating.

Аналитики агентства IBI-Rating также отметили в отчете повышение бизнес-эффективности банка.

Кроме того, акционер банка "Кредит Днепр" в полном объеме обеспечил запланированное программой капитализации увеличение капитала.

Как следствие, по состоянию на 01.10.2020 года регулятивный капитал банка увеличился до 1,113 млрд грн, а норматив адекватности регулятивного капитала повысился до 17,5% (при минимальном нормативном значении - 10%).

Напомним, ранее сообщалось, что чистая прибыль финансового учреждения по итогам января-сентября 2020 составила 18,1 млн грн. Чистый процентный доход, по итогам января-сентября составивший 290,8 млн грн, вдвое больше результата аналогичного периода прошлого года.

Банк "Кредит Днепр" согласно классификации Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом.