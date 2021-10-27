Долгосрочные продукты на рынке газа - правильное решение для противодействия энергокризису, - Копач

Введение долгосрочных продуктов для потребителей на рынке газа было мудрым решением Украины для противодействия энергетическому кризису, охватившему рынки Европейского Союза из-за агрессивных действий России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Секретариата Энергетического Сообщества Янеза Копача во время седьмого украинского Газового форума с участием секретаря СНБО Алексея Данилова и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

"Мы все являемся свидетелями беспрецедентного энергокризиса, касающегося ценовых пиков на газ и использования топлива в качестве оружия. Пытаются ли нас побудить к отказу от декарбонизации или принципов функционирования рынка? По-моему, да. И это значит, что мы должны лишь усиливать эти направления. Усиление прозрачности, нейтрализация спекулятивного поведения, имплементация принципов корпоративного управления, отказ от лишних вмешательств, защита потребителя, - это важнейшие задачи на сегодня. Не только Украина, но и Европейский Союз должны подумать о балансе в вопросах функционирования рынка. По моему мнению, Украина поступила очень мудро, когда "Нафтогаз" взял на себя все колебания рынка, предложив домохозяйствам и ТКЭ долгосрочные контракты", - сказал Копач.

По его оценке, Украина в течение последних лет сделала значительный прогресс в газовом секторе. Это - открытие оптового рынка, успешные рыночные услуги оператора газохранилищ, увеличение ликвидности, избегание сценария нулевого транзита, отделение Оператора ГТС, отмена ПСО для домохозяйств и ТКЭ. Кроме того, торговля газом уже сегодня происходит на украинской бирже, хотя пока ее функционал ограничен.

"Вступление в энергосообщество был одной из лучших инвестиций Украины. У нас нет много денег или политики, но у нас есть правила. Эти правила применяются Украиной", - добавил Копач.

Напомним, Энергетическое сообщество объединяет страны Евросоюза и другие страны с целью распространения правил энергетического рынка. Страны-члены берут на себя обязательства в области энергетики, согласно которым создают нормативно-правовую базу в соответствии с Acquis communautaire ЕС и либерализуют свои энергетические рынки.

В 2020 году Украина заняла второе место в общем рейтинге стран-участниц Энергетического Сообщества по уровню имплементации европейского законодательства.

Украинский газовый форум впервые состоялся в 2015 году и с тех пор стал платформой для обсуждения путей развития газового сектора Украины и Восточной Европы.

Седьмой украинский газовый форум посвящен вопросам восточноевропейского газового хаба, Green Deal, а также украинской инициативы. Организаторы форума - ЕхСдаѕ, ООО "Нефтегазстройинформатика", Grant Thornton Ukraine, Tumbleweed Partners. Среди партнеров мероприятия - Федерация работодателей нефтегазовой отрасли Украины, ГК "Нафтогаз" и Ассоциация поставщиков энергоресурсов.